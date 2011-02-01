Дизайн + вёрстка.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок482 просмотра

Дизайн + вёрстка

- Логотип.

- Главная страница.

- До 5 внутренних страниц.

- Дополнительные баннеры, кнопки.

- Вёрстка

- Натянуть на скрипты digiseller.ru

Общий бюджет: 15000р.

У вас должен быть свой верстальщик, чтобы в итоге я получил полностью функционирующий сайт.

Текущий сайт: steamonline.me. Прикиньте объёмы. Портфолио обязательно.

ICQ: 917328

14 лет назад
Ablokov
Павел 
52 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

dashart
Дарья 
41 год
18 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$450
7 дней

Заявки фрилансеров

dashart
Дарья 
41 год
18 лет в сервисе
Была
год назад
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