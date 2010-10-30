Ablokov

Павел Ablokov

 
50 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Дизайн + вёрстка.

    $500

    Дизайн + вёрстка - Логотип. - Главная страница. - До 5 внутренних страниц. - Дополнительные баннеры, кнопки. - Вёрстка - Натянуть на скрипты digiseller.ru Общий бюджет: 15000р. У вас должен быть свой верстальщик, чтобы в итоге я получил полностью функционирующий сайт. Текущий сайт: steamonline.me. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер 468х60 + gif + ресайз

    $30

    С меня ключевые слова, пара пожеланий, всё остальное с вас. Наличие баннеров в портфолио обязательно.

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер 468х60. GIF.

    $10

    - Баннер 468х60. GIF. - Предоставляю ключевые слова, пару пожеланий, с вас идея исполнения по баннеру + реализация. ICQ 6174283

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет магазин.

    $200

    Необходимо создать интернет магазин. По большей части - дизайн. 1. Работу условно разделим: - Дизайн - Вёрстка - Подгонка под скрипты уже готового интернет магазина(если понадобится). 2. У нас уже есть полностью функционирующий магазин, так что вы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад