Получаете образец темы и дублируете её на различных сайтах, 0.25$ за 1 тему. Выплаты от 5$. 473087 для связи
- $500Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Дизайн + вёрстка - Логотип. - Главная страница. - До 5 внутренних страниц. - Дополнительные баннеры, кнопки. - Вёрстка - Натянуть на скрипты digiseller.ru Общий бюджет: 15000р. У вас должен быть свой верстальщик, чтобы в итоге я получил полностью функционирующий сайт. Текущий сайт: steamonline.me. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $30
С меня ключевые слова, пара пожеланий, всё остальное с вас. Наличие баннеров в портфолио обязательно.Баннеры27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
- Баннер 468х60. GIF. - Предоставляю ключевые слова, пару пожеланий, с вас идея исполнения по баннеру + реализация. ICQ 6174283Баннеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $200
Необходимо создать интернет магазин. По большей части - дизайн. 1. Работу условно разделим: - Дизайн - Вёрстка - Подгонка под скрипты уже готового интернет магазина(если понадобится). 2. У нас уже есть полностью функционирующий магазин, так что вы ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад