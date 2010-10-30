Необходимо создать интернет магазин. По большей части - дизайн. 1. Работу условно разделим: - Дизайн - Вёрстка - Подгонка под скрипты уже готового интернет магазина(если понадобится). 2. У нас уже есть полностью функционирующий магазин, так что вы ...