Дизайн сайта интернет магазина офисных товаров. alfaprom.tiu.ru
Концепт-проект дизайна для группы сайтов.
Отбираю мастеров, имеющих представление о редизайне и рерайте платных шаблонов для Joomla1.5
Сотрудничать будем постоянно, главные требования:
- предоставление мобильного для связи, чтобы всегда можно было отыскаться;
- отсутствие проблем, связанных с "институтом", "армией" и прочих "он(она)менябросил(а)ипоэтомумненедопроектасейчасумеретьхочется"
- соблюдение сроков
- работа по постоплате (все честно - см. отзывы)
- ссылки на портфолио кидаем [email protected] вместе с контактами
- готовые к скидкам, на долгосрочное сотрудничество.
Первое задание.
Концепт-проект дизайна для группы сайтов.
Сфера - видеосъемка, праздники, свадьбы.
Редизайнить будем, исходя из:
Нравится заказчику: сыфкдуеыефкюкг
Должна быть главная страница (вход на сайт) = (подробное тз высылается после выбора исполнителя)
Донора возьмем этого:
http://cms.template-help.com/joomla_30786/
Тюнинговать (переделывать) для внутренних страниц будем что-нибудь на тему этого:
http://osc4.template-help.com/joomla_30861/
http://osc4.template-help.com/joomla_30256/
Впрочем, принимаются любые оригинальные идеи.
Заявки фрилансеров
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