Концепт-проект дизайна для группы сайтов.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок131 просмотр

Отбираю мастеров, имеющих представление о редизайне и рерайте платных шаблонов для Joomla1.5

Сотрудничать будем постоянно, главные требования:

- предоставление мобильного для связи, чтобы всегда можно было отыскаться;

- отсутствие проблем, связанных с "институтом", "армией" и прочих "он(она)менябросил(а)ипоэтомумненедопроектасейчасумеретьхочется"

- соблюдение сроков

- работа по постоплате (все честно - см. отзывы)

- ссылки на портфолио кидаем [email protected] вместе с контактами

- готовые к скидкам, на долгосрочное сотрудничество.

Первое задание.

Концепт-проект дизайна для группы сайтов.

Сфера - видеосъемка, праздники, свадьбы.

Редизайнить будем, исходя из:

Нравится заказчику: сыфкдуеыефкюкг

Должна быть главная страница (вход на сайт) = (подробное тз высылается после выбора исполнителя)

Донора возьмем этого:

http://cms.template-help.com/joomla_30786/

Тюнинговать (переделывать) для внутренних страниц будем что-нибудь на тему этого:

http://osc4.template-help.com/joomla_30861/

http://osc4.template-help.com/joomla_30256/

Впрочем, принимаются любые оригинальные идеи.

14 лет назад
trainer_ussr
Сергей 
53 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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