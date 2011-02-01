Отбираю мастеров, имеющих представление о редизайне и рерайте платных шаблонов для Joomla1.5 Сотрудничать будем постоянно, главные требования: - предоставление мобильного для связи, чтобы всегда можно было отыскаться; - отсутствие проблем, связанных с ...
Шаблоны для WebAsyst
Мы продаём готовые магазины "под-ключ" и решили перейти на движок Web-Assyst. Мы интеграторы и по большей частью занимаемся контентом, SEO/продвижением. Нас интересуют шаблоны которые бы выглядели поизящней бесплатных для тех клиентов, которые пока на готовы на 10-15т индивидуальный заказ. В принципе, в последующем можем вас рекомендовать для серьёзных дизайн работ.
На данный момент нам нужны шаблоны по 5-ти тематикам - вешалки, вытяжки, сантехника, мебель (тумбы), електро-инструмент. Если договоримся по цене вполне возможно будем заказывать по 2-3 шаблона в месяц.
ВНИМАНИЕ: Напишите цены - "только на шаблон", и (отдельно) на следующие доп. работы: i) изменения шапки (включение лого и телефона) и ii) установка/тест шаблона на сайте клиента.
Заявки фрилансеров
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