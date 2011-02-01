Шаблоны для WebAsyst

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки167 просмотров

Мы продаём готовые магазины "под-ключ" и решили перейти на движок Web-Assyst. Мы интеграторы и по большей частью занимаемся контентом, SEO/продвижением. Нас интересуют шаблоны которые бы выглядели поизящней бесплатных для тех клиентов, которые пока на готовы на 10-15т индивидуальный заказ. В принципе, в последующем можем вас рекомендовать для серьёзных дизайн работ.

На данный момент нам нужны шаблоны по 5-ти тематикам - вешалки, вытяжки, сантехника, мебель (тумбы), електро-инструмент. Если договоримся по цене вполне возможно будем заказывать по 2-3 шаблона в месяц.

ВНИМАНИЕ: Напишите цены - "только на шаблон", и (отдельно) на следующие доп. работы: i) изменения шапки (включение лого и телефона) и ii) установка/тест шаблона на сайте клиента.

Webasyst
14 лет назад
avroraventures
Тимофей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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