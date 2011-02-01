Изменить дизайн на сайте.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок195 просмотров

Требуется изменить внешний вид сайта, перерисовать картинки (прикрепил архивом к заданию, красным цветом помечено что нужно изменить).

Предлагайте портфолио, и цены.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

Требование: !!!ВСЕГДА БЫТЬ НА СВЯЗИ!!! Скайп, icq, моб.телефон и пр.

Сроки: - в пределах разумного!!! не подгоняю, но и месяцами ждать не буду.

Приоритет : цена/качество.

Работаю без предоплаты, по факту сдачи работы.

Оплата:

-WebMoney,

-для Москвы, мос. области - возможна встреча (наличными в руки)

-другие электронные деньги, пополняемые через терминалы

14 лет назад
GigaMen
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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