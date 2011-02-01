Мы продаём готовые магазины "под-ключ" и решили перейти на движок Web-Assyst. Мы интеграторы и по большей частью занимаемся контентом, SEO/продвижением. Нас интересуют шаблоны которые бы выглядели поизящней бесплатных для тех клиентов, которые пока на ...
Изменить дизайн на сайте.
Требуется изменить внешний вид сайта, перерисовать картинки (прикрепил архивом к заданию, красным цветом помечено что нужно изменить).
Предлагайте портфолио, и цены.
Возможно долгосрочное сотрудничество.
Требование: !!!ВСЕГДА БЫТЬ НА СВЯЗИ!!! Скайп, icq, моб.телефон и пр.
Сроки: - в пределах разумного!!! не подгоняю, но и месяцами ждать не буду.
Приоритет : цена/качество.
Работаю без предоплаты, по факту сдачи работы.
Оплата:
-WebMoney,
-для Москвы, мос. области - возможна встреча (наличными в руки)
-другие электронные деньги, пополняемые через терминалы
Заявки фрилансеров
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