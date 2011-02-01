$250
Готовая концепция Привести идею в надлежащий вид: отрисовка структуры, иконки, рамки и пр. мелочи. Если сможете еще сверстать = дополнительные деньги (+3000 р) Пишиите и шлите свои предложения.
Дизайн сайтов25 заявок
Закрыт
14 лет назад
Готовая концепция Привести идею в надлежащий вид: отрисовка структуры, иконки, рамки и пр. мелочи. Если сможете еще сверстать = дополнительные деньги (+3000 р) Пишиите и шлите свои предложения.
Сайт разработан в 2007 и требует обновления. ТЗ готово на 80%, могу выслать на ознакомление. Все картинки и иллюстрации есть, требуется отрисовка иконок, личный вкус исполнителя и желание работать. На основе ...