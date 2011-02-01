nikyrs

Саша nikyrs

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн и верстка

    $250

    Готовая концепция Привести идею в надлежащий вид: отрисовка структуры, иконки, рамки и пр. мелочи. Если сможете еще сверстать = дополнительные деньги (+3000 р) Пишиите и шлите свои предложения.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн под ключ

    $1000

    Сайт разработан в 2007 и требует обновления. ТЗ готово на 80%, могу выслать на ознакомление. Все картинки и иллюстрации есть, требуется отрисовка иконок, личный вкус исполнителя и желание работать. На основе ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад