Дизайн и верстка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок293 просмотра

Готовая концепция

Привести идею в надлежащий вид: отрисовка структуры, иконки, рамки и пр. мелочи.

Если сможете еще сверстать = дополнительные деньги (+3000 р)

Пишиите и шлите свои предложения.

14 лет назад
nikyrs
Саша 
44 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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