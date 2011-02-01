Разработка дизайна аукциона

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок182 просмотра

Необходимо разработать комплексный дизайн для сайта аукциона.

Объем работы примерно следующий:

1. Логотип

2. Общий дизайн на примере главной страницы и страницы второго уровня

3. Пара десятков шаблонов внутренних страниц.

По функциональным возможностям и уровню дизайна можно примерно ориентироваться на http://allegro.pl/.

Ориентируюсь на работу с дизайнерами из Киева.

14 лет назад
zteel
Игорь 
46 лет
22 года в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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