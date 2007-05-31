zteel

Игорь zteel

 
44 годаУкраина/Киев
20 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
fgroup
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Модуль для ОСК
Качественно и хорошо как всегда (уже не первый раз сотрудничаю). Спасибо!
Conquest
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
8 баллов
16 лет назад
Дизайн простого интерфейса
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
fgroup
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
17 лет назад
Доработка интернет магазина
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
rysev
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
17 лет назад
Скрипт для фотошоп
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
rusite
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Флэш-карта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!