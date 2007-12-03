Модуль для ОСК

Нужен модуль шиппинга для ОСК, CRE Loaded.

Магазин футболок - видов футболок 5.

Нужно просто реализовать вот этот алгоритм рассчета шиппинга по текущей корзине:

http://www.shirthunt.com/shippings.html

Если более 6 футболок например - например за 7 оно будет считаться как за 6 + как за 1.

Если 1 футболка 1 типа (T-shirt ) и одна 2 типа (Sweatshirt ) и по америке - то:

5 + 6.

Настройка цифр, кодов страны можно в php файле сделать прямо без интерфейса в админку.