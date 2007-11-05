Модуль интеграции 1С и osCommerce

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок197 просмотров
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требуется написать модуль для заполнения БД osCommerce непосредственно из 1С

то есть синхронизация наличия товаров и добавление картинок к товарам из приложения

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16 лет назад
_user_
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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