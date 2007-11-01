Краткое описание проектов venzo.ru и sladkiy-son.ru (дизайн сохраняется) В админ части: 1. Многоуровневый каталог 2. Изменение в каталоге цены на % увеличение уменьшение 3. Поиск товара по названию в каталогах админ части 4. Возможность присвоения товару порядкового номера в каталоге 5. Каждый добавленный ...
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Доработка интернет-магазина Gala.com.ua .На первом этапе внедрение возможности оставлять заявки на отсутствующие книги,
автоматическое уведомление покупателя о появлении в продаже, отчет по оставленным заявкам.
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