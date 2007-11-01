Доработка интернет-магазина

В наличии: -дизайн -сверстаны 5 основных страниц -лицензия ShopCMS -краткое ТЗ по скриптам Необходимо: -натянуть верстку на сверстанные страницы и небольшая правка сверстанных страниц -доработать небольшие изменения в скриптах под себя по ТЗ -на основании свёрстанных страниц создать остальные страницы -произвести окончательную наладку магазина ...