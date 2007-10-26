Интернет магазин спортивного питания

Требуется слегка доработать базовую версию osCommerce 2.2 MS2 для вывода товарных позиций по аналогии с нижеследующим сайтом: http://toonstorm.com/c-3-buy-wow-eu-accounts-world-of-warcraft.aspx При задании параметров товара должны предлагаться для заполнения и после выводиться следующие поля: - level (будет выбираться в из drop-down ...