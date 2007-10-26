Интернет магазин спортивного питания

Есть магазин www.stroimbani.ru/ меню магазин . По продаже скачиваемого товара (проекты). Движок джумла, маг виртуемарт. Сейчас подключен пока к платежной системе рупай (делается wm и ЯД). Ищу специалиста по подключению к системе оплаты по ...
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Требуется создание интернет-магазина, возможно на готовой платформе типа "БОРНЕТ ОПТИМА" и схожему по функционалу. Основной критерий - удобство админки. Изготовление дизайна интернет-магазина и разработка логотипа.
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