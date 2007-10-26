Моды для Shop-script premium

Необходима серьезная доработка скрипта Shop-script premium:

1. Расширенное описание товара(вкладки на странице)

2. HTML Редактор для редактирование новастей, описания товара.

3. Модуль статей.

4. Карточка товара как на сайте: http://www.sanexpo.ru/collection/item7476/

С возмодеостью выбора комплектации и множественного выбора доп свойств(в админке все свойства должны быть привязаны к товару, так как их очень много и будет очень не удобно их редактировать если все они будут в одном месте.

возможность загрузить схему товара и инструкцию.

5. Список производителей для каждой категории, тоесть если человек находится к примеру в категории "УТЮГИ" нужно вывести всех производителей утюгов.

В Приложении более подробное ТЗ