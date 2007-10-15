Срочно! Доработка движка на vista cms

Требуется разработка интернет-магазина под mp3 контент, на примере http://www.mp3motor.com/ или http://www.mp3.com/ Нужно только программирование/настройка, интеграция дизайна. Возможно использование платных движков cms Требования: стабильность работы движка возможность добавления модулей интеграция с MS Excel постоянная поддежка и обновление движка контакт [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужно перенести изменения и доработки с одного самописного движка на другой аналогичный и синхронизировать движки, т.е. при изменеии в контенте или добавлении на одном сайте эти же изменения или добавления появляются на другом.
двиг сделан на висте.
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