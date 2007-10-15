В phpShop интегрировать дизайн

1. В Shop-script нужно чтобы выводился внутренний код (артикул) 2. В расширенном поиске можно было искать товар по всем категориям, и по цене как тут http://www.lekass.ru/index.php?adv_search=true 3. Помимо простого поиска, вывести поиск по цене: Введите диапазон цен: От 1000 до 500 руб. Поиск ------------------------------------------------------ !!!!Указывайте ...