Разработка интернет-магазина. Оплата - хостинг.

Интернет-магазиныЗавершен15 заявок293 просмотра
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Добрый день, уважаемые дизайнеры и программисты!

Требуется разработка интернет-магазина.

На данный момент требуется информация по реализации проекта, т.е варианты изготовления магазина.

Я вижу два варианта:

1. на бесплатном движке

2. на собственном движке

Жду предложений по каждому варианту!

С уважением, Сергей!

16 лет назад
savinoff
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Dima-exe
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
Отлично выполненная работа! Точно и в срок! Чувствуется профессионализм. Рекомендую!
Спасибо! Приятно работать с таким заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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