Разработка интернет-магазина. Оплата - хостинг.

Задача переписать магазин продажи цифровых товаров под музыкальный магазин чтоб он продавал .mp3 .midi .kar сейчас он продает цифровые товары и пин коды. Возможность прослушивать е демо файл перед покупкой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые дизайнеры и программисты!
Требуется разработка интернет-магазина.
На данный момент требуется информация по реализации проекта, т.е варианты изготовления магазина.
Я вижу два варианта:
1. на бесплатном движке
2. на собственном движке
Жду предложений по каждому варианту!
С уважением, Сергей!
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