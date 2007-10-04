Диз+Программинг инет магазина

Интересует скорее программинг, дизайн видимо будет делаться отдельно и другими людьми.

Каталог будет делиться на несколько категорий с под категориями. Один и тот же товар может находиться в разных местах, в том числе и в блоках "сезонные товары", "спец предложение" "сопутствующие". Товары складываются в корзину, количество корректируется.

При заказе на определенные суммы будут действовать скидки. Скидки и свой идентификационный номер будут иметь и постоянные клиенты. На сайте также будет лента новостей, голосование, подписка, маленькая баннерная система.

У каждого товара будет свой ID.

При заказе клиент указывает данные о товаре и себе. Вся информация о покупке и клиенте где-то аккумулируется в виде базы, доступна для скачки в простом формате для дальнейшей обработки статистики продаж.

Блок о проекте - простой, блок клиента - корзина, FAQ и тд просто.

Есть подробное и весьма точное ТЗ. Нет желания подстраиваться под возможности.

Что-то типа джумлы не подойдет - нет возможности нормально переделать и оптимизировать.

Нужна возможность прописывать альты на картинки, задавать титлы, дискрипшн и кэйвордс. Оптимизацией буду заниматься сама.

Дизайн- простой, легче сказать - его отсутствие, главное компановка. Единственное - должно быть красивое меню, есть пример. Лого рисуется отдельным дизайнером.

Пишите сразу на чем готовы реализовать проект(на какой ЦМС). Никаких фреймов и джавы килограммами.

Стоимость указана предельная по ТЗ. Если будут интересные предложения сверху - оплачу. За своевременность и качество дам бонус. Для дизайна могу сделать профессиональные фото в обработке с девушками, например, и машинками)) Тематика авто.

Все копирайты, разумеется, будут на футере.

Далее проект будет расширяться. Надеюсь на одного исполнителя.