Доработка магазина

Есть електронный магазин цифровых товаров, созданный на базе скрипта WMSHOP, в нем доработана доставка, изменен дизайн и д.

как вы поняли, торговая площадка имеет ряд лагов и глюков, устранение которых и необходимо исправить. Их мало, но они есть..

Второе, что мне как заказчику хочется изменить - это разделы товаров, меню сайта и другие мелочи.

Третье - дизайн сайта.

Бюджет 60 долларов. Он не большой, как Вы понимаете, так как работы максимум на 5 - 10 дней. Ничего сверхнового разрабатывать не требую, единственное условие - работоспособность.

Оплата по завершению работ, через механизм безопасного проведения сделок.

Подробнее об объеме работы можете узнать через контакты.

Молодые дизайнеры и программисты - это ваш шанс проявить свои умения на практике...