Движок Интернет-магазина

Интернет каталог товаров. Описание см. в приложении. Возможны предложения по готовым решениям на которые есть примеры. Самопалы с невозможностью посмотреть примеры не предлагать. Так же просьба предлагателей с закрытой информацией о себе не обращаться. Цены указывайте открыто ...