Создание интернет магазина на движ. OSCommerce VAM

$500
Интернет-магазиныЗакрыт10 заявок185 просмотров
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Необходимо создать интернет-магазин на заданную тематику на движке OSCommerce VAM.

Требуется:

1) Стильный и удобный дизайн, располагающий к покупке.

2) Оптимизированная верстка и встраивание его в движок OSCommerce VAM.

3) Настройка движка на работу в заданной тематике.

4) Модуль приема к оплате пластиковых карт через систему Assist.

16 лет назад
Vimos
Гость 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
DON
36 летКазахстан
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$500