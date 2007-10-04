Создание интернет магазина на движ. OSCommerce VAM

Добрый день! Есть необходимость создания части (или переделки полностью) сайта www.germess.ru . Необходимо сделать на сайте он-лайн запрос запчастей с мгновенной выдачей предложения по цене и сроку поставки, почти как в Интернет магазине, за исключением только ...