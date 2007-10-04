Верстка темплейта для магазина на xt-commerce

Добрый день! Есть необходимость создания части (или переделки полностью) сайта www.germess.ru . Необходимо сделать на сайте он-лайн запрос запчастей с мгновенной выдачей предложения по цене и сроку поставки, почти как в Интернет магазине, за исключением только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать темплейт для магазина на xt-commerce. Картинка одной из страниц в аттаче. Будут предоставлены картинки всех страниц.
Жду предложений!
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