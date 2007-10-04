Доработка срипта магазина

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок177 просмотров
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Задача переписать магазин продажи цифровых товаров

под музыкальный магазин чтоб он продавал .mp3 .midi .kar

сейчас он продает цифровые товары

и пин коды.

Возможность прослушивать е демо файл перед покупкой.

16 лет назад
avdrey
Андрей 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
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