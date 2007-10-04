Парсинг XML-файла остатков товаров в Shop-Script

1. Небходимо базу товаров, выгруженную заказчиком из 1С версии 8 в формат XML и размещенную им в каталоге на сервере перегнать в БД shop-script (ver. premium).

Перегонять не весь файл, а только выбранные поля. В БД должны оказаться:

-название товара ( название модели) - если такого товара в каталоге нет, то он должен быть добавлен, а если есть, то у него должны быть обновлены цена и количество.

-цена

- количество

Скрипт не должен изменять другие поля товаров в базе данных MySQL (описание, картинки и т.д.).

2. Необходимо изменить форму заказа. Все, что выводится несколькими страницами (последовательно, одна за другой четыре страницы), должно вводится в одной.

Условия работы: нет жесткого прессинга по времени. От вас - профессионализм и хорошее знание shop-script, от меня - 100% предоплата всего заказа.