Парсинг XML-файла остатков товаров в Shop-Script

Добрый день, уважаемые дизайнеры и программисты! Требуется разработка интернет-магазина. На данный момент требуется информация по реализации проекта, т.е варианты изготовления магазина. Я вижу два варианта: 1. на бесплатном движке 2. на собственном движке Жду предложений по каждому варианту! С уважением, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Небходимо базу товаров, выгруженную заказчиком из 1С версии 8 в формат XML и размещенную им в каталоге на сервере перегнать в БД shop-script (ver. premium).
Перегонять не весь файл, а только выбранные поля. В БД должны оказаться:
-название товара ( название модели) - если такого товара в каталоге нет, то он должен быть добавлен, а если есть, то у него должны быть обновлены цена и количество.
-цена
- количество
Скрипт не должен изменять другие поля товаров в базе данных MySQL (описание, картинки и т.д.).
2. Необходимо изменить форму заказа. Все, что выводится несколькими страницами (последовательно, одна за другой четыре страницы), должно вводится в одной.
Условия работы: нет жесткого прессинга по времени. От вас - профессионализм и хорошее знание shop-script, от меня - 100% предоплата всего заказа.
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