Shop-script

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки188 просмотров
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1. В Shop-script нужно чтобы выводился внутренний код (артикул)

2. В расширенном поиске можно было искать товар по всем категориям, и по цене как тут http://www.lekass.ru/index.php?adv_search=true

3. Помимо простого поиска, вывести поиск по цене:

Введите диапазон цен:

От 1000 до 500 руб.

Поиск

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16 лет назад
mycat
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад