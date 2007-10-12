Прикрутить магазин к сайту

Надо включить в меню сайта (сайт делается на джумле) http://www.stroimbani.ru/index.php (не нажимай на главную уйдеш на старый сайт, правда от туда тож. мона вернуться.

включить пункт меню магазин проектов и сделать предварительную настройку на один раз дел магазина

магазин будет продавать товары на скачивание (проекты) компонент магазина уже стоит на сервере движок магазина virtuemark . и настроить системы оплаты. Дальше по образцу и подобию, возможно с вашей помощью настройкой займусь сам.