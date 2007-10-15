Готовый инернет - магазин

1. В Shop-script нужно чтобы выводился внутренний код (артикул) 2. В расширенном поиске можно было искать товар по всем категориям, и по цене как тут http://www.lekass.ru/index.php?adv_search=true 3. Помимо простого поиска, вывести поиск по цене: Введите диапазон цен: От 1000 до 500 руб. Поиск ------------------------------------------------------ !!!!Указывайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен готовый магазин, расмотрю все варианты,
- Дизайн простой
- Простое управление с админ панели
- Удобный каталог
Буду рад сотрудничать...
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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