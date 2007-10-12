Требуется создать несложный интернет-магазин. Система должна быть реализована средствами ASP / ASP.NET (VisualBasic) в связке с MS SQL. Динамические элементы (корзина) должны быть реализованы с помощью JavaScript. Решение должно обеспечить: - регистрацию пользователя в системе - поддержку ...
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Требуется разработка интернет-магазина под mp3 контент, на примере http://www.mp3motor.com/ или http://www.mp3.com/
Нужно только программирование/настройка, интеграция дизайна.
Возможно использование платных движков cms
Требования:
стабильность работы движка
возможность добавления модулей
интеграция с MS Excel
постоянная поддежка и обновление движка
контакт [email protected]
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