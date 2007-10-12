Требуется разработка интернет-магазина под mp3

Интернет-магазиныЗакрыт13 заявок256 просмотров
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Требуется разработка интернет-магазина под mp3 контент, на примере http://www.mp3motor.com/ или http://www.mp3.com/

Нужно только программирование/настройка, интеграция дизайна.

Возможно использование платных движков cms

Требования:

стабильность работы движка

возможность добавления модулей

интеграция с MS Excel

постоянная поддежка и обновление движка

контакт [email protected]

16 лет назад
surimanoff
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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