Доработка интернет-магазина

Нужен программист или студия из Питера. Задача сверстать шаблоны интернет-магазина на движок Shop-Script premium + доработать скрипт согласно тз. Бюджет не публикую – поскольку четкого тз нет и предлагаю заинтересованным лицам разработать его совеместно со мной за отдельную плату. Оплата по договору соответственно от вас юр.лицо. Нужно довольно срочно. Выбирать исполнителя буду исходя из представленных в портофолио работ на shop-script'e.