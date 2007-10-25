Интернет-магазин

Интернет-магазиныЗакрыт29 заявок323 просмотра
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Требуется изготовить магазин по продаже мобильных телефонов и компьютеров.

- регистрация пользователя в системе

- поддержка корзины покупателя

- многоуровневый управляемый каталог товаров

- статистика работы магазина

MS SQL

16 лет назад
Viktor9
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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