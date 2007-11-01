Слегка доработать базовую версию osCommerce 2.2MS2

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Требуется слегка доработать базовую версию osCommerce 2.2 MS2 для вывода товарных позиций по аналогии с нижеследующим сайтом:

http://toonstorm.com/c-3-buy-wow-eu-accounts-world-of-warcraft.aspx

При задании параметров товара должны предлагаться для заполнения и после выводиться следующие поля:

- level (будет выбираться в из drop-down menu, range 50-70)

- Race/Class/Gender (будет выбираться в CMS из drop-down menu, будет подставляться соответствующая картинка, 1 в 1 как на исходном сайте, набор картинок и "что чему соответствует" - предоставлю)

- Class (на исходном сайте представлен картинками, можно выводить текстом, из drop-down menu, всего с десяток вариантов)

- Realm Type (будет выбираться в CMS из drop-down menu, варианты - PvP, PvE, RP, RPPvP)

- Summary (свободное поле, будет заполняться произвольно, желательно добавить простенький WYSIWYG - редактор (URL, цвет шрифта и B, I, U - опции)

- Price (забивается руками, USD) (поле есть по умолчанию).

- Колонка с кнопкой CHECKOUT (ведет на страницу с чекаутом, тоже уже есть).

Кроме того, возможно попрошу о некоторых косметических доработках, будут оговорены отдельно.

Буду рад ответить на дополнительные вопросы, заданые через ПС, однако настоятельно попрошу сами предложения отправлять через форму.

Спасибо.

16 лет назад
Constellation
Россия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
asg10
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$300
5 дней
Заказ выполнен качественно и в срок. Исключительно приятный в работе и общении человек. Искренне рекомендую, и сам буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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