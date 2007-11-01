Слегка доработать базовую версию osCommerce 2.2MS2

Требуется слегка доработать базовую версию osCommerce 2.2 MS2 для вывода товарных позиций по аналогии с нижеследующим сайтом:

http://toonstorm.com/c-3-buy-wow-eu-accounts-world-of-warcraft.aspx

При задании параметров товара должны предлагаться для заполнения и после выводиться следующие поля:

- level (будет выбираться в из drop-down menu, range 50-70)

- Race/Class/Gender (будет выбираться в CMS из drop-down menu, будет подставляться соответствующая картинка, 1 в 1 как на исходном сайте, набор картинок и "что чему соответствует" - предоставлю)

- Class (на исходном сайте представлен картинками, можно выводить текстом, из drop-down menu, всего с десяток вариантов)

- Realm Type (будет выбираться в CMS из drop-down menu, варианты - PvP, PvE, RP, RPPvP)

- Summary (свободное поле, будет заполняться произвольно, желательно добавить простенький WYSIWYG - редактор (URL, цвет шрифта и B, I, U - опции)

- Price (забивается руками, USD) (поле есть по умолчанию).

- Колонка с кнопкой CHECKOUT (ведет на страницу с чекаутом, тоже уже есть).

Кроме того, возможно попрошу о некоторых косметических доработках, будут оговорены отдельно.

Буду рад ответить на дополнительные вопросы, заданые через ПС, однако настоятельно попрошу сами предложения отправлять через форму.

Спасибо.