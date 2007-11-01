Слегка доработать базовую версию osCommerce 2.2MS2

Есть магазин www.stroimbani.ru/ меню магазин . По продаже скачиваемого товара (проекты). Движок джумла, маг виртуемарт. Сейчас подключен пока к платежной системе рупай (делается wm и ЯД). Ищу специалиста по подключению к системе оплаты по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется слегка доработать базовую версию osCommerce 2.2 MS2 для вывода товарных позиций по аналогии с нижеследующим сайтом:
http://toonstorm.com/c-3-buy-wow-eu-accounts-world-of-warcraft.aspx
При задании параметров товара должны предлагаться для заполнения и после выводиться следующие поля:
- level (будет выбираться в из drop-down menu, range 50-70)
- Race/Class/Gender (будет выбираться в CMS из drop-down menu, будет подставляться соответствующая картинка, 1 в 1 как на исходном сайте, набор картинок и "что чему соответствует" - предоставлю)
- Class (на исходном сайте представлен картинками, можно выводить текстом, из drop-down menu, всего с десяток вариантов)
- Realm Type (будет выбираться в CMS из drop-down menu, варианты - PvP, PvE, RP, RPPvP)
- Summary (свободное поле, будет заполняться произвольно, желательно добавить простенький WYSIWYG - редактор (URL, цвет шрифта и B, I, U - опции)
- Price (забивается руками, USD) (поле есть по умолчанию).
- Колонка с кнопкой CHECKOUT (ведет на страницу с чекаутом, тоже уже есть).
Кроме того, возможно попрошу о некоторых косметических доработках, будут оговорены отдельно.
Буду рад ответить на дополнительные вопросы, заданые через ПС, однако настоятельно попрошу сами предложения отправлять через форму.
Спасибо.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется создание интернет-магазина, возможно на готовой платформе. Основной критерий - удобство админки. Дизайн - наподобее Otdelprodaj.ruИнтернет-магазины33 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать ( разработка, инсталляция, настройка, тестирование) интернет магазин на системе OSCommerce VaM, синтегрированный с 1С Предприятие 8.0 (УТ и УПП), а также разработать под него свой дизайн. Критерий – удобство и простота использования сайта как ...Завершен16 лет назад
- $250
Создание магазина на HostCMS Нужно установить и настроить магазин на HostCMS Плюс программные доработки магазина по выводу данных. Дизайн и сама система уже есть.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен программист или студия из Питера. Задача сверстать шаблоны интернет-магазина на движок Shop-Script premium + доработать скрипт согласно тз. Бюджет не публикую – поскольку четкого тз нет и предлагаю заинтересованным лицам разработать его совеместно со ...Закрыт16 лет назад
- $100
Нужно переделать интернет витрину (компонент Joomla) под интернет магазин. Добавить корзину и учет заказовЗавершен16 лет назад
Срочно нужно перенести изменения и доработки с одного самописного движка на другой аналогичный и синхронизировать движки, т.е. при изменеии в контенте или добавлении на одном сайте эти же изменения или добавления появляются на другом. двиг ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть готовый, сверстанный макет, требуется поставить движек phpShop. Заявки с примерами работ, сроком и ценой.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5000
Необходимо разработать корпоративный сайт с полным каталогом продукции (более 5000 наименований), системой заказов, разграничением уровнем доступа в закрытую часть сайта. Используемая технология asp.net. Обязательным условием при выборе будет наличие положительного опыта реализации подобных проектов с реальными ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт16 лет назад
Фирма занимается VIP-обслуживанием в аэропортах. Информационный проект - на сайте http://www.vipzal.ru Необходим интернет-магазин по продаже услуг с интеграцией с системой приема платежей cyberplat и яндекс.маркетом + дизайн. Каждая услуга привязана к группе городов, аэропорту. Содержит прайс, описательную часть, фотогаллерею. Стоимость ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт16 лет назад