Komfortbt

$1000
Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок330 просмотров
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Требуется сотрудник на выполнение доработок по сайту. зп 20-30 тыс. руб гибкий график! м Петровско-розумовская

Знание пакетов Flash MX, Adobe Photoshop. HTML DHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL.

Умение разбираться, оптимизировать чужой код, а так же решать в сроки поставленные задачи.

16 лет назад
mazzup
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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