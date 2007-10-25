В наличии:

-дизайн

-сверстаны 5 основных страниц

-лицензия ShopCMS

-краткое ТЗ по скриптам

Необходимо:

-натянуть верстку на сверстанные страницы и небольшая правка сверстанных страниц

-доработать небольшие изменения в скриптах под себя по ТЗ

-на основании свёрстанных страниц создать остальные страницы

-произвести окончательную наладку магазина под ключ

Требования к исполнителю:

-приветствуется опытный или начинающий, но с опытом внедрения как минимум 2-х/3-х подобных проектов.

-обязательное условие - начало работы начинается с согласованного момента_______!!!

-ответственность за сроки (не более 10-ти дней с момента начала работ)_______!!!

Оплата:

-по исполнению 60% работы (оговаривается лично)