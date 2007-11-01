Нужны два сайта на битриксе с совмещённой админкой

$2000
Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки213 просмотров
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Краткое описание проектов venzo.ru и sladkiy-son.ru

(дизайн сохраняется)

В админ части:

1. Многоуровневый каталог

2. Изменение в каталоге цены на % увеличение уменьшение

3. Поиск товара по названию в каталогах админ части

4. Возможность присвоения товару порядкового номера в каталоге

5. Каждый добавленный товар оказывается наверху

6. Возможность отображать товар как новинку (выделяется значком NEW)

7. Автоматическое присвоение товару по покупаемости статуса бестселлер

8. Авто прикрепление к товару сопутствующих товаров (5 шт.) по критерию диапазона цены + возможность добавить вручную любой товар.

9. Описание характеристик товаров (всплывающее окно в клиентской части)

10. Функция отображать-не отображать характеристику в подробном поиске.

11. Яндекс маркет

12. Рассылка о новинках

13. Функция подписки на новинки

14. Совмещённые админ системы 2 сайтов ( есть общие разделы которые отображаются на обоих сайтах, а есть те которые только на одном)

15. Перенести контент с сохранением всех характеристик и свойств товаров

В клиентской части:

1. Многоуровневый каталог

2. Выделение в боковом меню того раздела где находится клиент

3. Вид товаров нижнего женского белья по эскизу

4. Возможность отображения подтоваров либо в столбик, либо выпадающим списком

5. Возможность поиска по заданным характеристикам (сворачивается под кнопку)

6. Стандартная корзина с пересчётами цены и тд

7. Система подсчёта стоимости доставки

8. Различные системы платежей, безнал, вебмани, яндекс деньги и тд

9. Две формы отправки заказа: с регистрацией и без неё

10. В приходящем заказе должны приходить все характеристики заказанного товара + картинка и ссылка на него

11. Поднять сортировку товаров в каталогах на уровень выше чем сейчас, но сохранить так же её и на нынешнем уровне.

12. В сортировке в выпадающем списке должны отображаться только те характеристики, которые есть в данном разделе

Жду в предложениях не пространных обещаний, а 1. цена, 2. сроки, 3.гарантии (возмещение за просрочку)

16 лет назад
ogo67
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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