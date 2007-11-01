Требуется изготовить Веб-магазин на основе PHP, по продаже , мобильных телефонов, компьютеров и домашний техникой. - регистрация пользователя в системе - поддержка корзины покупателя - многоуровневый управляемый каталог товаров - статистика работы магазина Все необходимо делать в срок. Серьезных кандидатов просьба ...
Нужны два сайта на битриксе с совмещённой админкой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Краткое описание проектов venzo.ru и sladkiy-son.ru
(дизайн сохраняется)
В админ части:
1. Многоуровневый каталог
2. Изменение в каталоге цены на % увеличение уменьшение
3. Поиск товара по названию в каталогах админ части
4. Возможность присвоения товару порядкового номера в каталоге
5. Каждый добавленный товар оказывается наверху
6. Возможность отображать товар как новинку (выделяется значком NEW)
7. Автоматическое присвоение товару по покупаемости статуса бестселлер
8. Авто прикрепление к товару сопутствующих товаров (5 шт.) по критерию диапазона цены + возможность добавить вручную любой товар.
9. Описание характеристик товаров (всплывающее окно в клиентской части)
10. Функция отображать-не отображать характеристику в подробном поиске.
11. Яндекс маркет
12. Рассылка о новинках
13. Функция подписки на новинки
14. Совмещённые админ системы 2 сайтов ( есть общие разделы которые отображаются на обоих сайтах, а есть те которые только на одном)
15. Перенести контент с сохранением всех характеристик и свойств товаров
В клиентской части:
1. Многоуровневый каталог
2. Выделение в боковом меню того раздела где находится клиент
3. Вид товаров нижнего женского белья по эскизу
4. Возможность отображения подтоваров либо в столбик, либо выпадающим списком
5. Возможность поиска по заданным характеристикам (сворачивается под кнопку)
6. Стандартная корзина с пересчётами цены и тд
7. Система подсчёта стоимости доставки
8. Различные системы платежей, безнал, вебмани, яндекс деньги и тд
9. Две формы отправки заказа: с регистрацией и без неё
10. В приходящем заказе должны приходить все характеристики заказанного товара + картинка и ссылка на него
11. Поднять сортировку товаров в каталогах на уровень выше чем сейчас, но сохранить так же её и на нынешнем уровне.
12. В сортировке в выпадающем списке должны отображаться только те характеристики, которые есть в данном разделе
Жду в предложениях не пространных обещаний, а 1. цена, 2. сроки, 3.гарантии (возмещение за просрочку)
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