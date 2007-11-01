Создание интернет- магазина

Нужно сделать программную часть ( клиентскую чать ( корзину с выбором ассортимента), админскую часть (управление ассортиментом ) и всякие там блоки новостей, и т.п.)

Должно быть так, чтобы все хорошо работало и было удобно администрировать ( добавлять/удалять ассортимент, вести торговый учет ( скока продано по цветам артикулам за сколько времени и т.п. ) )

+ возможные модули:

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гостевая

работа с электронными деньгами