OsCommerce обслуживание интернет-магазина

Интернет-магазиныЗавершен3 заявки168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется обслуживание интернет-магазина www.petslife.ru На данный момент проблема-слетела база данных, необходимы некоторые джороботки самого магазина

16 лет назад
puppia
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
vovan_f
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
48 отзывов
16 лет назад
мне все поченили за 2 часа, всем рекомендую...
  • Похожие заказы

  • Доработка интернет-магазина

    $100

    Доработка интернет-магазина Gala.com.ua .На первом этапе внедрение возможности оставлять заявки на отсутствующие книги, автоматическое уведомление покупателя о появлении в продаже, отчет по оставленным заявкам.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Установка счётчика в SHOP-SCRIPT

    При добавления счётчика лог-анализатора AWLA в интернет-магазин shop-script не формируются страницы (выдаётся 500-я ошибка). Соответственно нужно поставить счётчик так, что бы всё работало и он был виден на всех формирующихся страницах.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Shop script

    Есть установленный shop script premium. Проблема: Товар цифровой, при оформлении заказа на email заказчика отправляется ссылка которая должна быть активированна путем перевода заказа в статус оплаченно. Но при переведении ссылка не активируется. Надо это исправить. Ваши предложения по ...

    Интернет-магазины2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужны два сайта на битриксе с совмещённой админкой

    $2000

    Краткое описание проектов venzo.ru и sladkiy-son.ru (дизайн сохраняется) В админ части: 1. Многоуровневый каталог 2. Изменение в каталоге цены на % увеличение уменьшение 3. Поиск товара по названию в каталогах админ части 4. Возможность присвоения товару порядкового номера в каталоге 5. Каждый добавленный ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Веб-магазин на основе PHP

    $600

    Требуется изготовить Веб-магазин на основе PHP, по продаже , мобильных телефонов, компьютеров и домашний техникой. - регистрация пользователя в системе - поддержка корзины покупателя - многоуровневый управляемый каталог товаров - статистика работы магазина Все необходимо делать в срок. Серьезных кандидатов просьба ...

    PHP
    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Komfortbt

    $1000

    Требуется сотрудник на выполнение доработок по сайту. зп 20-30 тыс. руб гибкий график! м Петровско-розумовская Знание пакетов Flash MX, Adobe Photoshop. HTML DHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL. Умение разбираться, оптимизировать чужой код, а так же решать ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • ShopCMS

    $500

    В наличии: -дизайн -сверстаны 5 основных страниц -лицензия ShopCMS -краткое ТЗ по скриптам Необходимо: -натянуть верстку на сверстанные страницы и небольшая правка сверстанных страниц -доработать небольшие изменения в скриптах под себя по ТЗ -на основании свёрстанных страниц создать остальные страницы -произвести окончательную наладку магазина ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интернет магазин спортивного питания

    $700

    Требуется создание интернет-магазина, возможно на готовой платформе типа "БОРНЕТ ОПТИМА" и схожему по функционалу. Основной критерий - удобство админки. Изготовление дизайна интернет-магазина и разработка логотипа.

    Интернет-магазины29 заявок
    Закрыт
    16 лет назад