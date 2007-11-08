Есть установленный shop script premium.

Проблема:

Товар цифровой, при оформлении заказа на email заказчика отправляется ссылка которая должна быть активированна путем перевода заказа в статус оплаченно. Но при переведении ссылка не активируется.

Надо это исправить. Ваши предложения по стоимости и сроки.