Доработки в уже существующем ИМ

У нас существует ИМ - www.iPodium.ru, нам надо исправить пару проблем в его работе:

1 - Нужно сделать работоспособные переходы на сайте (Бывает, что когда нажимаешь на кнопку "назад" тебя перекидывает на главную страницу, а чаще вообще ничего не происходит) и чтобы когда нажимаешь на то или иное меню оно открывалось сразу же, а не думало по 10 минут =) (НА САЙТЕ СТОИТ АЯКС!!)

2 - На сайте находится плеер проигрывающий mp3 треки, надо его подключить к админке (уже существует, но не работает) через которую осуществляется добавление/удаление треков, и надо сделать так чтобы треки играли при переходах на страницы без заиканий.

3 - Надо убрать смещение страниц по размеру, имеется ввиду - когда нажимаешь на "главную" и на "каталог" они одного размера по ширине, затем когда нажимаешь на "корзину" и "контакты" страницы смещаются немного вправо

4 - Далее в каталоге, когда нажимаешь на увеличение фотографии надо сделать чтобы сверху или снизу были маленькие фотографии того же товара (или отображались как цифры), когда на них кликаешь они открывались в этом же попапе.

5 - Добавление к админке (Oscommers) маленьких окошек рядом с товарами, чтобы их можно было отмечать и удалять выбранные (и если возможно сделать так - при наведении на товар в админке выскакивала небольшая фотография товара, примерно 200*250)