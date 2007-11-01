Доработки в уже существующем ИМ

Доработка интернет-магазина Gala.com.ua .На первом этапе внедрение возможности оставлять заявки на отсутствующие книги, автоматическое уведомление покупателя о появлении в продаже, отчет по оставленным заявкам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас существует ИМ - www.iPodium.ru, нам надо исправить пару проблем в его работе:
1 - Нужно сделать работоспособные переходы на сайте (Бывает, что когда нажимаешь на кнопку "назад" тебя перекидывает на главную страницу, а чаще вообще ничего не происходит) и чтобы когда нажимаешь на то или иное меню оно открывалось сразу же, а не думало по 10 минут =) (НА САЙТЕ СТОИТ АЯКС!!)
2 - На сайте находится плеер проигрывающий mp3 треки, надо его подключить к админке (уже существует, но не работает) через которую осуществляется добавление/удаление треков, и надо сделать так чтобы треки играли при переходах на страницы без заиканий.
3 - Надо убрать смещение страниц по размеру, имеется ввиду - когда нажимаешь на "главную" и на "каталог" они одного размера по ширине, затем когда нажимаешь на "корзину" и "контакты" страницы смещаются немного вправо
4 - Далее в каталоге, когда нажимаешь на увеличение фотографии надо сделать чтобы сверху или снизу были маленькие фотографии того же товара (или отображались как цифры), когда на них кликаешь они открывались в этом же попапе.
5 - Добавление к админке (Oscommers) маленьких окошек рядом с товарами, чтобы их можно было отмечать и удалять выбранные (и если возможно сделать так - при наведении на товар в админке выскакивала небольшая фотография товара, примерно 200*250)
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