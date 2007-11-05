OSCommerce VaM Доработка интернет-магазина

Доработка интернет-магазина Gala.com.ua .На первом этапе внедрение возможности оставлять заявки на отсутствующие книги, автоматическое уведомление покупателя о появлении в продаже, отчет по оставленным заявкам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима поддержка магазина www.mensshop.ru
На данный момент - поправить ошибку с переходом по разделам.
в перспективе:
- ставить обновления
- возможна смена дизайна
- и т.п.
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