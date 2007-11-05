Совместное создание интернет-магазина

Добрый день! Сутью моего предложения является, как вы уже поняли из названия проекта, создание интернет-магазина.

Кого я хочу найти: человека, который имеет хоть какой-то реальный опыт их создания. Обязательно: наличие работ и прохождение собеседования.

Что я хочу предложить: совместную работу по их созданию. Т.е. - вы исполнитель, я - sale-менеджер. Сразу оговорюсь, что заказы с форумов фри-лансеров я брать не буду. Сам тоже ITшник, но немного в другой области. Заказы реальных фирм, находящихся в г. Череповце и г. Саратове. Авось и небось здесь не прокатят.

Поэтому нужен честный, добросовестный, отвественный человек, который намерен номально работать со мной. Мне не нужен человек, который просто решил это попробовать и несерьезно отнесся к делу. Конечно же, это дополнительный заработок. Просто в силу обстоятельств ко мне обращаются люди с подобными просьбами. Естественно, что целью данного мероприятия является обоюдный заработок. Работаем по схеме - вы делаете, я ищу заказы. Мои 20%, ваши - 80%. Почему я не работаю менеджером по продаже в какой-либо фирме? Да очень просто - у меня есть основная работа. Кроме того, в этих фирмах, как правило, необходимо привести определенное число клиентов каждый месяц.

В принципе, это все.

Для связи со мной стучите в ICQ 379-185-705. (оно же для дальнейшей связи).

Жду ваших предложений и надеюсь на сотрудничество.

С уважением, Алесей.