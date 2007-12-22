Разработка интернет-магазина

Очень понравилось работать с этой компанией. Перед людьми была поставлена четкая задача, было полностью расписано техническое задание на проект. Определены сроки. Ребята выполнили все в срок, в соответствии с техническим заданием. Так же с их стороны было предложено много дополнительных предложений по улучшению моего проекта. В результате была выполнена дополнительная работа сверх технического задания. Особо хочу отметить, что за доработки дополнительных денег не брали. Так же хочу подчеркнуть отношение этих людей к свои клиентам. На всем этапе сотрудничества я получал постоянные технические консультации, даже по вопросам не относящимся к данному проекту. При чем обращался в любое время и всегда получал ответы на свои вопросы. Очень понравилась система управления, разработанная этой компанией, на которой они построили мой интернет-магазин. Очень дружелюбный интерфейс управления, ничего лишнего – приятно работать с сайтом!! Очень рад, что выбрал именно эту компанию. В дальнейшем буду обращаться только к этим людям. Желаю Вам процветания в Вашем бизнесе!