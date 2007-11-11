Магазин канцелярских товаров

$500
Интернет-магазиныЗакрыт17 заявок255 просмотров
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Разработка Интернет-магазина на основе готового дизайна.

Этапы разработки:

1. Открытие добавления товаров в базу. Черновое представление каталога (без верстки дизайна).

С этого момента у заказчика появляется возможность заполнять каталог сайта.

2. Верстка дизайна. Предоставление админки для наполнения сайта материалами. Открытие сайта

Оплата: первый этап оплачивается отдельно от второго.

Подробности - в приложении.

16 лет назад
stepan_v_a
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
16 лет назад
$500
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