Магазин канцелярских товаров

У нас существует ИМ - www.iPodium.ru, нам надо исправить пару проблем в его работе: 1 - Нужно сделать работоспособные переходы на сайте (Бывает, что когда нажимаешь на кнопку "назад" тебя перекидывает на главную страницу, а чаще ...