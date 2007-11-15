У нас существует ИМ - www.iPodium.ru, нам надо исправить пару проблем в его работе: 1 - Нужно сделать работоспособные переходы на сайте (Бывает, что когда нажимаешь на кнопку "назад" тебя перекидывает на главную страницу, а чаще ...
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Требуется создание интернет-магазина на базе Bitrix. Ориентировочное количество наименований - 2500 (~25 разделов, структура известна). Дополнительно - программирование нескольких форм запроса. Исходные материалы частично в электронном виде, частично в печатном. Стоимость работ обсуждается, ждём ваших предложений.
Возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество.
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