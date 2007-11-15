Создание интернет-магазина на базе Bitrix

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок186 просмотров
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Требуется создание интернет-магазина на базе Bitrix. Ориентировочное количество наименований - 2500 (~25 разделов, структура известна). Дополнительно - программирование нескольких форм запроса. Исходные материалы частично в электронном виде, частично в печатном. Стоимость работ обсуждается, ждём ваших предложений.

Возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество.

16 лет назад
ino-zem
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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