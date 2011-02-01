Мы продаём готовые магазины "под-ключ" и решили перейти на движок Web-Assyst. Мы интеграторы и по большей частью занимаемся контентом, SEO/продвижением. Нас интересуют шаблоны которые бы выглядели поизящней бесплатных для тех клиентов, которые пока на ...
Дизайн сайта аналога price.ua
Необходим дизайн сайта который подобен price.ua(но не скопипастен).
Пока нужна только главная страница, по ходу дела будут появляться на обработку остальные.
Ваши цены и ссылки на портфолио обязательны.
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