Мы продаём готовые магазины "под-ключ" и решили перейти на движок Web-Assyst. Мы интеграторы и по большей частью занимаемся контентом, SEO/продвижением. Нас интересуют шаблоны которые бы выглядели поизящней бесплатных для тех клиентов, которые пока на ...
Дизайн сайта
Нужен Дизайн сайта коммерческого учебного заведения, детали в файле.
PSD-макет главной и внутренних, резиновый, разложен по слоям, подбор клипартов и пр. детали.
Предложения по использованию jquery, анимации, эффектов.
Рассматриваются предложения от фрилансеров с положительными отзывами, отбор по портфолио и цене.
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