Редизайн сайта холдинга

Новосибирскснабсбыт - холдинг, включающий предприятия разной направленности.

Цели редизайна:

1. Сайт должен стать проще и понятней для конечных потребителей - гостей сайта.

2. "Освежить дизайн" - сайт делался в 2007, и уже отстает от современных тенденций.

Вместо запутанной навигации по разнородным разделам сайта, где на одном уровне находится кафе "Натали" и складской комплекс, появится четкая и компактная структура подсайтов.

Благодаря системе подсайтов, каждое подразделение будет иметь собственный адрес в интернете, например: natalie.nssb.ru или sklad.nssb.ru.

На первое место выходит не абстрактное "направление деятельности", а конкретное заведение.

Т.е. мы сосредотачиваемся на брендах, группируя их по сферам деятельности.

По своей сути, каждое заведение получит самостоятельный сайт, находящейся на общей платформе и оформленный в общем корпоративном стиле. Это позволит подробно рассказать о деятельности подразделения, предлагаемых услугах и конкурентных преимуществах.

Структура сайта:

Сайт состоит из общей части (Главная, О компании , Партнеры, Вакансии, Контакты) и подсайтов заведений: (natali.nssb.ru, vossen.nssb.ru, dс.nssb.ru, sklad.nssb.ru, base.nssb.ru).

Подсайты имеют некоторые общие элементы, например логотип холдинга и переключатель по всем подразделениям(пример в приложении, на него стоит ориентироваться только в плане концепции оформления общей части).

Что нужно сделать:

1. Дизайн главной страницы

2. Концепция оформления типовой внутренней

3. Концепцию оформления подсайта.

4. Дизайн подсайтов

5. Оформление типовых элементов (таблиц, текст а, картинок, элементов каталога)

Пожелания к дизайну:

1. Дизайн должен быть легкий, информативный, современный.

2. Желательно каким-то образом использовать здание ДЦ " Фанат" на главной странице сайта - оно находится в центре Новосибирска, достаточно узнаваемо и является гордостью компании.

www.nssb.ru

www.dcfanat.ru