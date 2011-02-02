Нужен Дизайн сайта коммерческого учебного заведения, детали в файле. PSD-макет главной и внутренних, резиновый, разложен по слоям, подбор клипартов и пр. детали. Предложения по использованию jquery, анимации, эффектов. ...
Редизайн сайта холдинга
Новосибирскснабсбыт - холдинг, включающий предприятия разной направленности.
Цели редизайна:
1. Сайт должен стать проще и понятней для конечных потребителей - гостей сайта.
2. "Освежить дизайн" - сайт делался в 2007, и уже отстает от современных тенденций.
Вместо запутанной навигации по разнородным разделам сайта, где на одном уровне находится кафе "Натали" и складской комплекс, появится четкая и компактная структура подсайтов.
Благодаря системе подсайтов, каждое подразделение будет иметь собственный адрес в интернете, например: natalie.nssb.ru или sklad.nssb.ru.
На первое место выходит не абстрактное "направление деятельности", а конкретное заведение.
Т.е. мы сосредотачиваемся на брендах, группируя их по сферам деятельности.
По своей сути, каждое заведение получит самостоятельный сайт, находящейся на общей платформе и оформленный в общем корпоративном стиле. Это позволит подробно рассказать о деятельности подразделения, предлагаемых услугах и конкурентных преимуществах.
Структура сайта:
Сайт состоит из общей части (Главная, О компании , Партнеры, Вакансии, Контакты) и подсайтов заведений: (natali.nssb.ru, vossen.nssb.ru, dс.nssb.ru, sklad.nssb.ru, base.nssb.ru).
Подсайты имеют некоторые общие элементы, например логотип холдинга и переключатель по всем подразделениям(пример в приложении, на него стоит ориентироваться только в плане концепции оформления общей части).
Что нужно сделать:
1. Дизайн главной страницы
2. Концепция оформления типовой внутренней
3. Концепцию оформления подсайта.
4. Дизайн подсайтов
5. Оформление типовых элементов (таблиц, текст а, картинок, элементов каталога)
Пожелания к дизайну:
1. Дизайн должен быть легкий, информативный, современный.
2. Желательно каким-то образом использовать здание ДЦ " Фанат" на главной странице сайта - оно находится в центре Новосибирска, достаточно узнаваемо и является гордостью компании.
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