Сделать из картинки PSD

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок297 просмотров

Нужно сделать из картинки http://nvd.by/images/stories/news/11.jpg PSD-файл, чтобы потом можно было легко изменять каждый элемент (тексты, проценты и т.п.).

Плюс надо добавить текст слева: "Не хватает денег на ноубук?" в три строчки каким-нибудь веселым, молодежным шрифтом.

А справа на желтом фоне дать яркую четкую фотку ноутбука. В принципе можно любого красивого ноутбука, главное чтобы его хотелось купить :)

Возможна предоплата для владельцев аккаунтов от 1 года.

14 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
14 лет назад
$15
1 день
Отличная работа, быстро без лишних слов, с выдумкой и доведением до конца всех нюансов (а это мало кто любит). Вобщем отличный профессионал, рекомендую!
Замечаний не много, но все точные и по делу. Приятно было работать. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
14 лет назад
Лучший веб-дизайнер мая
#1
Дизайн сайтов

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