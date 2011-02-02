Простой 2-х страничный html-фид

Нужно сделать из картинки http://nvd.by/images/stories/news/11.jpg PSD-файл, чтобы потом можно было легко изменять каждый элемент (тексты, проценты и т.п.). Плюс надо добавить текст слева: "Не хватает денег на ноубук?" в три строчки каким-нибудь веселым, молодежным ...