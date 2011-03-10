Специалист по рекламе, PR-менеджер

ПрочееЗавершен2 заявки202 просмотра
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Интернет-проекту требуется грамотный PR-менеджер.

Основные задачи: увеличение посещаемости, привлечение активных посетителей, интересующихся покупками в Интернете и электронными платежными системами. В задачи PR-менеджера входит: составление пресс-релизов, ведение рассылки, реклама на других тематических проектах. Креативный подход и новые, нестандартные методы раскрутки только приветствуются.

13 лет назад
vegaweb
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Victorian_Lady
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$50
Отлично все! Работаем с Алиной давно и очень довольны.
Приятно работать с ответственным и надежным заказчиком. Всем советую.
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