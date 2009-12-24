Перенести данные(copy) с сайта на форум

Требуется продолжить копирайт и оформление

Icq 76600000

Задание

Отсюда взять информацию http://www.stratege.ru/trophies/all/all

вот сюда http://console-forum.com.ua/forumdisplay.php?f=49 так, как уже видно в начатой работе

нужно путем создания тем ,перенести всю информацию о играх и трофеях

с картинками / аккаунт на форум я дам

база мне нужна на моем форуме в этой ветке http://console-forum.com.ua/forumdisplay.php?f=49

указывайте сроки