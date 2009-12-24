Перенести данные(copy) с сайта на форум

$40
КопирайтингЗавершен3 заявки394 просмотра
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Требуется продолжить копирайт и оформление

Icq 76600000

Задание

Отсюда взять информацию http://www.stratege.ru/trophies/all/all

вот сюда http://console-forum.com.ua/forumdisplay.php?f=49 так, как уже видно в начатой работе

нужно путем создания тем ,перенести всю информацию о играх и трофеях

с картинками / аккаунт на форум я дам

база мне нужна на моем форуме в этой ветке http://console-forum.com.ua/forumdisplay.php?f=49

указывайте сроки

14 лет назад
IllusionMGS
Дмитрий 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
without_nick
Владимир 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$40
7 дней
Хвала тебе,о мастер! перенес всё,что нужно за хорошую цену! 10 баллов!
Полностью поддерживаю товарища te_Alex_Z. От себя добавлю что человек не навязчивый, на все вопросы дан исчерпывающий ответ.
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